David Goffin bezorgt België de zege tegen Colombia

David Goffin (ATP-11) heeft België in Madrid een tweede beslissende punt bezorgd in het Davis Cup-treffen met Colombia. De 28-jarige Luikenaar had het wel niet onder markt met Daniel Elahi Galan (ATP-194). Na twee uur stond de 3-6, 6-3, 6-3 op het bord. Eerder op de dag had Steve Darcis (ATP-158) het team van kapitein Johan Van Herck op de goede weg gezet door Santiago Giraldo (ATP-277) met 6-3 en 6-2 te verslaan. In het dubbelspel nemen Joran Vliegen (ATP-39) en Sander Gillé (ATP-47) het nog op tegen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, de nummers een van de wereld.

Woensdag treffen de Belgen in groep D Australië, dat Alex de Minaur (ATP-18), Nick Kyrgios (ATP-30), John Millman (ATP-48), Jordan Thompson (ATP-63) en dubbelspecialist John Peers (ATP-26) in stelling brengt. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de beste twee tweedes door naar de kwartfinales. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbelpartij.

De Belgen kwalificeerden zich voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup door begin februari (met Kimmer Coppejans, Arthur De Greef, Vliegen en Gillé) met 1-3 te winnen in Brazilië.

Bron: Belga