Belgian Cats kennen potentiële tegenstanders op olympisch kwalificatietoernooi

De zestien teams die zullen deelnemen aan de vier olympische kwalificatietoernooien in het vrouwenbasket zijn bekend. Drie daarvan zullen van 6 tot 9 februari in Oostende uitkomen tegen de Belgian Cats. De Europese teams die zich wisten te plaatsen waren al bekend sinds het voorbije EK in Servië en Letland: Spanje, Frankrijk, Servië, Groot-Brittannië, België en Zweden. Er is nu ook duidelijkheid over de ploegen uit de andere continenten, waar de prekwalificatietoernooien bijna allemaal zondag werden afgesloten.

In de Aziatisch-Oceanische zone wisten Japan, gastland van de Spelen, vicewereldkampioen Australië, China en Zuid-Korea zich te plaatsen. De Afrikaanse vertegenwoordigers zijn Nigeria en Mozambique. Op het Amerikaanse continent kwalificeerden regerend olympisch en wereldkampioen VS, Canada, Brazilië en Puerto Rico zich.

De zestien landen bij de vrouwen worden onderverdeeld in vier groepen. De kwalificatietoernooien vinden plaats in België (Oostende), China (Foshan), Frankrijk (Bourges) en Servië (Belgrado). De loting wordt op 27 november gehouden. Uit elke groep mogen drie landen komende zomer naar de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio. Het gastland en de Verenigde Staten zijn al geplaatst voor de Spelen, maar werken toch nog de kwalificaties af. In de groepen waarin zij ondergebracht worden, zijn er telkens nog twee tickets voor Tokio te verdienen.

