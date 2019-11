Bacteriën kunnen antibiotica weerstaan, artsen en patiënten nog te weinig

Antibioticaresistentie is één van de grootste bedreigingen voor onze gezondheid. In Europa stierven in 2015 meer dan 33.000 mensen aan antibioticaresistente infecties, ruim 30% meer dan tien jaar eerder. Dit is voornamelijk het gevolg van overmatig antibioticagebruik. Daarom voert de federale overheid een nationale sensibiliseringscampagne die start op 18 november.

Uit onderzoek blijkt dat mensen nog steeds onvoldoende weten hoe ze antibiotica correct moeten gebruiken. Ook dokters dragen een deel van de verantwoordelijkheid. Zo krijgt meer dan de helft van de patiënten met griep, een verkoudheid of acute bronchitis nog steeds antibiotica voorgeschreven, terwijl antibiotica bij deze frequente en lastige aandoeningen geen voordeel bieden, en al zeker geen voordeel dat opweegt tegen de nadelen.

Antibioticaresistentie?

Voor wie nog niet helemaal mee is, antibiotica zijn stoffen die de groei van bacteriën belemmeren of hen vernietigen. Het is zeer belangrijk om te beseffen dat antibiotica enkel werkzaam zijn tegen bacteriën. Antibiotica hebben dus geen enkel effect op virussen, schimmels of gisten. Te vaak antibiotica gebruiken (zowel bij mensen als bij dieren), vergroot het gevaar dat bacteriën resistent worden. Wanneer je een infectie krijgt met een resistente bacterie, helpen antibiotica niet meer, waardoor je erg ziek kan worden en zelfs sterven.

Veilig minder antibiotica

Om alle artsen en apothekers te helpen het antibioticagebruik veilig te verminderen, bundelen verschillende overheidsinstanties en hun partners de krachten. Ze bieden verschillende hulpmiddelen aan, waaronder als meest recente een nieuwe digitale ‘Antibioticagids’.1

Om het grote publiek en patiënten te informeren over het correct gebruik van antibiotica lanceert de overheid opnieuw de campagne “Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet” met radiospots, posters voor alle apotheken en wachtkamers van huisartsen en een website.2

Zelf kan je antibiotica werkzaam houden voor wie ze echt nodig heeft. Als ‘Antibiotic Guardian’ kan je bijvoorbeeld beloven een verkoudheid uit te zieken, je arts geen antibiotica te vragen, je handen regelmatig te wassen of je te laten vaccineren tegen griep als je tot een risicogroep behoort.3