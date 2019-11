Vader gebruikt dochter als lokaas om aanrander te vinden

Een Amerikaanse man heeft zijn 13-jarige dochter als lokaas ingezet om de man te vinden die haar meerdere malen betast heeft terwijl ze haar hond uitliet. De aanrander werd uiteindelijk opgepakt, al kan de politie niet lachen met de actie van de vader.

De 13-jarige dochter van de man, een openbaar aanklager uit Californië, werd tussen augustus en oktober drie keer benaderd door dezelfde man terwijl ze haar hond uitliet in het park Los Alamitos Trail. Volgens het meisje had de man haar telkens betast op intieme plaatsen. De politie startte een onderzoek om de man op te sporen, maar de vader van de dochter ondernam intussen zelf actie.

Lokaas

Hij sprak met haar af om dezelfde weg meerdere malen op en af te wandelen in de hoop de aanrander weer tegen te komen. Hij zei haar dat, als ze hem tegen het lijf liep, ze hem zijn gang moest laten doen, tenzij hij aan haar borsten kwam of haar tussen de benen aanraakte. In dat geval moest ze weglopen. Ze moest er op die manier achter zien te komen hoe de man heette. De vader volgde de mogelijke ontmoeting via de telefoon.

In de val getrapt

Na enkele keren te hebben geprobeerd, trapte de aanrander in de val. De vader kon de ontmoeting tussen zijn dochter en haar aanrander filmen en bezorgde de beelden aan de politie. De man werd geïdentificeerd als Ali Mohammad Lajmiri, een 76-jarige inwoner van San Jose. Hij werd opgepakt en beschuldigd van onzedelijke en wellustige handelingen met een minderjarige.

Gevaarlijke actie

Toch wordt er ook een onderzoek ingesteld naar de vader van het meisje. Zijn actie wordt hevig bekritiseerd door de politie omdat hij zijn dochter in gevaar bracht. “Ik begrijp dat de emoties hoog kunnen oplopen als je dochter aangerand wordt, maar de veiligheid van een kind primeert altijd”, reageerde politiechef Eddie Garcia.

Ali Mohammad Lajmiri werd opgepakt op verdenking van onzedelijke en wellustige handelingen met een minderjarige: