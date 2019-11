IN BEELD. Man met één been trekt door Zuid-Amerika voor gehandicapte dochter

Een 57-jarige man uit Venezuela, Yeslie Aranda, heeft besloten door heel Zuid-Amerika te gaan wandelen. Hij wil hiermee zijn gehandicapte dochter en landgenoten inspireren.

De voormalig buschauffeur en zijn 23-jarige dochter Paola raakten bij een aanrijding in 2013 allebei een been kwijt. Uiteindelijk leerde Yeslie opnieuw lopen met een kunstbeen, maar voor Paola liep het anders af. Haar andere been was ook zwaar beschadigd, dus zij blijft voor altijd in een rolstoel zitten. Ook de economische en politieke crisis in Venezuela maakte het dagelijkse leven van de familie er niet makkelijker op. Tijd voor wat meer positiviteit dus, vond Yeslie.

Hoop

Vorig jaar besloot de Venezolaan om aan een wandeltocht te beginnen, dwars door Zuid-Amerika. Dit doet hij dus op één echt been en één kunstbeen. Hij wilde hiermee ontsnappen aan de negatieve spiraal en zijn dochter en landgenoten laten zien dat er, ondanks alle tegenslagen in het leven, nog van alles mogelijk is en dat je altijd vooruit moet blijven gaan.

Met nog geen dertig euro in zijn portemonnee, begon hij aan de zware wandeltocht. Met zijn kunstbeen lukt het niet om alles wandelend af te leggen, maar hij probeert dit zo veel mogelijk te doen. Zijn bagage sleept hij in ieder geval in een karretje met zich mee. En als bijvoorbeeld de afstand tussen twee overnachtingsplekken te groot is, gaat hij er met het openbaar vervoer of liftend heen.

Nog lang niet klaar

Yeslie begon vorig jaar aan de tocht en is via Colombia, Ecuador, Peru, en Bolivia al helemaal afgezakt naar Ushuaia, de meest zuidelijke stad ter wereld. Geld om van te leven verzamelt hij door onderweg armbandjes te verkopen. Maar ook bewonderende medereizigers helpen hem onderweg vaak met eten, onderdak of een donatie.

Dit bericht bekijken op Instagram Hace un año estaba en Ipiales, Colombia #todasuramericaenunapiernasinchile modo retorno. Een bericht gedeeld door todasuramericaenunapierna (@todasuramericaenunapierna) op 16 Okt 2019 om 6:13 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door todasuramericaenunapierna (@todasuramericaenunapierna) op 2 Sep 2019 om 9:00 (PDT)

Het avontuur is voor de 57-jarige wandelaar nog lang niet afgelopen. Via Uruguay, Paraguay, Brazilië, Suriname en Guyana zal hij teruglopen naar Venezuela.