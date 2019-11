BIZAR. Man doet alsof hij mindervalide is om zijn luier ververst te krijgen

Rutledge Deas uit de Amerikaanse deelstaat Louisiana is in vieze papieren terechtgekomen als gevolg van een wel heel perverse fetisj: de 29-jarige man deed alsof hij mentaal en fysiek gehandicapt was tegenover thuisverzorgers, die zijn volwassenpamper moesten verversen. Daar geraakte de man seksueel opgewonden van.

Volgens de politie gebruikte Deas valse advertenties op sociale media om thuisverpleging te zoeken voor zijn 18-jarige broer ‘Cory’, die “mentaal en fysiek gehandicapt” zou zijn. Na tien incidenten met dezelfde thuisverpleger werd de verzorger in kwestie achterdochtig en ging op onderzoek uit. Hij of zij kwam erachter dat Deas ‘Cory’ had verzonnen. Cory bleek de man zélf te zijn en was helemaal niet gehandicapt.

Aanranding

Kennelijk geraakte de man seksueel opgewonden van zijn act. Deas werd woensdag opgepakt en achter tralies in New Orleans gezet. Hij wordt aangeklaagd voor tien gevallen van aanranding. Daarbovenop was hij ook nog in het bezit van een verboden gevaarlijke substantie, waarvoor hij ook aangeklaagd wordt.

Volgens de politie is het onderzoek nog volop aan de gang. Mogelijk zijn nog andere slachtoffers in de val gelokt.