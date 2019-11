Anuna De Wever haalt COP25 in Madrid niet

De Belgische activisten van Youth for Climate, Anuna De Wever, haar oudere zus Josefien Hoerée en Adélaïde Charlier, geraken niet tijdig in Madrid. In de Spaanse hoofdstad gaat begin december de 25ste VN-klimaatconferentie van start. Het drietal bevindt zich momenteel in het Amazonewoud, laten ze maandagochtend weten.

De klimaattop zou normaal gezien in Chili plaatsvinden, maar vanwege de sociale spanningen en protesten in het Zuid-Amerikaanse land annuleerde Chili de top.

Met de trein naar Madrid

“Anuna, Josefien en ik zullen COP25 niet bijwonen”, kondigt Charlier aan in een persbericht. “We geraken er enkel als we het vliegtuig nemen, maar dat is geen optie. Een delegatie van YFC Belgium reist af naar de COP. Zij zullen daar onze politici verantwoordelijk houden voor hun belachelijk ambitieloos klimaatbeleid.”

De Belgische jongeren hopen met de andere klimaatactivisten van Sail to the Cop naar Martinique te varen “om daar de volle twee weken van de COP een grote teleconferentie op te zetten zodat we alles online kunnen volgen en online druk kunnen zetten”. Dat was een moeilijke beslissing, geven ze wel toe. Na de COP zullen ze zo snel mogelijk een cargoschip vinden om terug te keren naar België. Ze wijzen er verder nog op dat het feit dat Madrid de organisatie van de klimaattop overgenomen heeft “goed nieuws is voor onze klimaatministers”. “Ze kunnen nu gemakkelijk de trein nemen. Zo kunnen ze ook hun eigen steentje bijdragen.”

Dammen

De jongeren van Sail to the Cop hebben vijf dagen in het Amazonewoud doorgebracht, waar ze waren uitgenodigd door lokale chefs. Ze wijzen erop dat het woud en de mensen die er wonen beschermd moeten worden. “Velen verliezen hun thuis door dammen die worden geplaatst waardoor de Xingu-rivier niet kan doorstromen”, zeggen de jonge activisten. “Ze worden ziek door de giftige stoffen die vrijkomen door de mijnen en door de droogte dreigt er voedselschaarste. Het is nu aan heel de wereld om druk te zetten op de Braziliaanse overheid om het woud te beschermen. Dit is een probleem van iedereen.”