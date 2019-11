WTA 125K Houston – Zege geeft Flipkens “enorm veel voldoening”

“Deze zege geeft enorm veel voldoening”, verklaarde Kirsten Flipkens (WTA-94) zondag nadat ze de Amerikaanse CoCo Vandeweghe (WTA-328) in de finale van het 125k Series-toernooi in Houston met 7-6 (7/4) en 6-3 verslagen had. “Dit is ongelooflijk. Het geeft een fantastisch gevoel om een seizoen op zo’n manier af te kunnen sluiten. Zoiets gebeurt niet te vaak. Ik kan het seizoen 2020 nu met heel veel vertrouwen aanvatten.”

“Het was een mooie finale. CoCo zat meteen goed in de match en zette me op achterstand. Al snel besefte ik dat ik agressiever moest gaan spelen, dat het niet ging lukken door te wachten tot zij in de fout ging. Ze heeft een goede service en slaat hard. Dus moest ik zelf in de aanval en elke kans grijpen.”

Begin oktober stond Flipkens nog op de 120e plaats op de WTA-ranking, maandag stijgt ze naar de 70e stek. Met haar sterke seizoenseinde vermeed de 33-jarige Kempense dat ze in januari voor het Australian Open kwalificaties zou moeten spelen.

bron: Belga