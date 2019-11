Vijf op vijf voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft vandaag in Hamme voor het vierde jaar op rij de Flandriencross gewonnen, dat is de tweede manche van het seizoen in de DVV Trofee veldrijden. Op een snelle en gladde omloop haalde de Nederlandse wereldkampioen van Corendon-Circus het afgescheiden van Laurens Sweeck, die veertig seconden achterstand telde aan de streep. Tim Merlier werd derde op net iets meer dan een minuut, Lars van der Haar klokte af op de vierde plaats. Eli Iserbyt, de leider in het klassement, kwam als vijfde over de streep.

VDP boekte zo een indrukwekkende vijf op vijf dit seizoen in het veldrijden, na eerdere zeges in Ruddervoorde, het EK in het Italiaanse Silvelle, de Jaarmarktcross in Niel en de Wereldbekermanche in het Tsjechische Tabor. Met zijn twee zeges dit weekend zorgde hij eveneens voor een mooi eerbetoon voor zijn vier dagen geleden overleden grootvader Raymond Poulidor, die dinsdag in Frankrijk begraven wordt.

De derde manche dit seizoen in de DVV Trofee wordt op 30 november in Kortrijk gereden.

bron: Belga