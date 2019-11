Verkeer stilgelegd ter nagedachtenis van verkeersslachtoffers

In Gent is vandaag om 11 uur het verkeer 310 seconden stilgelegd ter hoogte van het kruispunt van de Sint-Bernadettestraat met de Hogeweg. Een seconde voor elk dodelijk slachtoffer dat vorig jaar op Vlaamse wegen te betreuren viel. De actie kadert in de zesde internationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers. Het initiatief komt van de vzw Rondpunt, die ijvert voor een goede opvang van alle betrokkenen bij verkeersongevallen. “Het aantal slachtoffers is na zeven opeenvolgende jaren van daling opnieuw gestegen”, zegt woordvoerder Joke Castelein. “Dat ook Traxio om aandacht vraagt voor de impact van een verkeersongeval is dan ook welkom.”

Directeur Pieter Van Bastelaere geeft aan dat Traxio “zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil opnemen” en “het thema verkeersveiligheid staat daarbij hoog op onze prioriteitenlijst staat”.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters geeft aan dat het Vlaams Regeerakkoord 0 verkeersdoden wil realiseren tegen 2050 en legt een klemtoon op verkeersveiligheid aan schoolomgevingen.

bron: Belga