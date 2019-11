Twee jongeren gewond bij ongeval met gasfles op jaarmarkt in Olen

In Olen in de Antwerpse Kempen zijn zondagmiddag twee jongeren gewond geraakt bij een ongeval met een gasfles op de jaarmarkt. Dat zegt de lokale politie van de zone Neteland. Aan een drankstand van een jeugdbeweging liep er iets mis bij het wisselen van een gasfles, waardoor er een steekvlam ontstond. Eén lid van de jeugdbeweging raakte lichtgewond en kon op eigen kracht naar het ziekenhuis in Herentals gaan, een tweede liep zwaardere verwondingen op en moest naar het in brandwonden gespecialiseerde Antwerpse Stuivenbergziekenhuis worden overgebracht. Volgens de eerste vaststellingen vertoonde het materiaal geen gebreken en ging het dus allicht om een menselijke fout, aldus nog de politie.

bron: Belga