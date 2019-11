Trump “verdedigt” Biden na Noord-Koreaanse aanval: “hij is iets beter dan een dolle hond”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag zijn rivaal Joe Biden “verdedigd”, nadat Noord-Korea in een forse uithaal de Democratische politicus met een “hondsdolle hond” had vergeleken. Trump verwerkte in zijn Tweet wel zelf nog enkele schimpscheuten voor Biden. Het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA had enkele dagen geleden in een bericht de gewezen Amerikaanse vicepresident Joe Biden zwaar beledigd. “Hondsdolle honden zoals Biden kunnen heel wat mensen kwaad doen indien ze de vrijheid krijgen. Men moet hen doodslaan met een stok”, stond onder meer in het artikel. “Dat zal ook de Verenigde Staten ten goede komen.”

Trump, die doorgaans ook erg bedreven is in het beledigen van tegenstanders, maakt zondag via Twitter duidelijk dat de uitlatingen van Pyongyang te ver gingen. Toch schuwt ook hij in zijn reactie de beledigingen niet. “Joe Biden mag dan wel slaperig en heel traag zijn, maar hij is geen ‘dolle hond’. Hij is eigenlijk iets beter dan dat”, schrijft hij in de tweet, die hij richt aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De Amerikaanse president dringt in de tweets voorts aan op een voortzetting van de dialoog, nu de nucleaire onderhandelingen op een dood spoor lijken beland. “Ik ben de enige die u kan brengen waar u zijn moet. Maar u moet snel handelen, en de deal sluiten.” Waarnemers vrezen dat Pyongyang zich opnieuw agressiever zal opstellen als er voor het eind van het jaar geen vooruitgang wordt geboekt.

Het is niet duidelijk waarom Noord-Korea zo fel uithaalde naar Biden. Het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap speculeert dat Pyongyang met die aanval goede punten wilde scoren bij Trump.

bron: Belga