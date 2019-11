Rajapaksa wint het pleit met 52 procent van de stemmen

Gotabaya Rajapaksa heeft de presidentsverkiezingen in Sri Lanka gewonnen met 52,25 procent van de stemmen. Rivaal Sajith Premadasa moest het stellen met 41,99 procent, meldt de Sri Lankaanse kiescommissie vandaag. Rajapaksa, bijgenaamd de “terminator”, had de zege al geclaimd en zijn opponent had de nederlaag al toegegeven. Morgen wordt de opvolger van Maithripala Sirisena ingezworen. Uiteindelijk behaalde Rajapaksa een voorsprong van 1,4 miljoen stemmen. De 70-jarige kandidaat van de Singalees-boeddhistische partij Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) voerde een nationalistisch getinte campagne met de nadruk op veiligheid, na de zelfmoordaanslagen in april. Bij jihadistishe aanslagen op luxehotels en christelijke kerken, tijdens de misviering, lieten 269 mensen het leven. Rajapaksa is een gewezen legerofficier en minister van Defensie.

Volgens de voorzitter van de kiescommissie, Mahinda Deshapriya, waren er sporadisch gewelddadige incidenten of overtredingen van de wet tijdens de kiesdag, maar die hadden geen significante invloed op de uitslag.

De toekomstige president riep zijn aanhangers op om de zege vredig te vieren.

De partij van de nieuwe president zit in het parlement in de oppositie. Sajith Premadasa was de kandidaat van de regerende partij, het Nationaal Front.

