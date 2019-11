Proximus League – Wegen Sporting Lokeren en Glen De Boeck scheiden

De voorzitter en de directie van Sporting Lokeren hebben een einde gesteld aan de samenwerking met hoofdcoach Glen De Boeck en zijn assistenten Lorenzo Staelens en Freddy Heirman. Dat deelde de Oost-Vlaamse tweedeklasser zondag mee. “Na het wisselvallige parcours tot hiertoe werd gekeken of er nog een basis tot samenwerking en voldoende vertrouwen in alle geledingen van de club aanwezig was om verder te gaan. Dat bleek niet het geval te zijn”, klinkt het in een communiqué. “De directie wil De Boeck en zijn assistenten Staelens en Heirman danken voor hun inzet, toewijding en het harde werk van de voorbije maanden en wenst hen oprecht alle succes in hun verdere carrière. De club maakt uiteraard de volgende uren en dagen werk van zijn opvolging.”

Lokeren verloor afgelopen zaterdag zijn thuiswedstrijd tegen Lommel met 0-1. Met 13 punten uit 15 wedstrijden is de club voorlaatste in 1B, twee punten voor hekkensluiter Roeselare.

bron: Belga