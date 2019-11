Noord-Iers Open snooker – Judd Trump verslaat Ronnie O’Sullivan opnieuw in finale

Judd Trump heeft zondag in Belfast zijn titel verlengd op het Northern Ireland Open. Net als vorig jaar won de 30-jarige Engelsman in de finale van zijn landgenoot Ronnie O’Sullivan. Ook de score was identiek: 9-7. O’Sullivan was de hele partij op achtervolgen aangewezen en keek na de eerste sessie tegen een 5-3 achterstand aan. In de avondsessie kwam “The Rocket” enkele keren terug tot op één frame (5-4, 7-6 en 8-7), maar Trump bijbenen lukte niet meer. De finale kende een spervuur van hoge breaks. O’Sullivan potte er van 126, 89, 72, 76 en 135 weg. Wereldkampioen Trump deed daar met 68, 56, 123, 57, 56, 88, 106, 113, 55, 124 en 84 nog een flinke schep bovenop.

“Ronnie was ook goed aan het spelen, dus was ik wel verplicht om elke keer ik aan tafel kwam zwaar te scoren”, verklaarde “The Ace in the Pack”. “Een titel verlengen is iets speciaal. Dat tegen Ronnie doen, maakt het nog meer bijzonder. Ik was wel nerveus, maar in zekere zin heeft O’Sullivan me daarbij geholpen. Hij is altijd zo doodkalm, dat je er zelf rustig van wordt.”

Trump, eerder dit seizoen al winnaar van het International Championship en het World Open, heeft nu veertien rankingtitels op zijn palmares. Alleen O’Sullivan en Stephen Hendry (36), John Higgins (30), Steve Davis (28), Mark Williams (22), Neil Robertson en Mark Selby (16) doen beter.

Voor zijn zege in Belfast kreeg Trump een cheque van 70.000 pond (82.000 euro) overhandigd, O’Sullivan verdiende 30.000 pond (35.000 euro). Daarmee verstevigde Trump zijn leidersplaats op de Order of Merit. O’Sullivan wipte opnieuw over de Welshman Mark Williams naar de tweede plaats. Luca Brecel, in de zestiende finales uitgeschakeld door Selby, klom drie plaatsen: van 34 naar 31.

.

bron: Belga