Noodweer – FOD Binnenlandse Zaken activeert nummer 1722

De FOD Binnenlandse Zaken heeft zondagavond het nummer 1722 voor niet-dringende interventies geactiveerd, omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer. In Limburg wordt zondagavond en in de nacht van zondag op maandag veel regen verwacht, in de Ardennen gaat het boven de 400 meter sneeuwen. Op het nummer 1722 kunnen mensen terecht voor niet-dringende brandweerinterventies. De bedoeling is om het noodnummer 112 zo vrij te houden voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.

bron: Belga