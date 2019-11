Niels Vandeputte wint Flandriencross bij de beloften, Ryan Kamp is de nieuwe leider

Niels Vandeputte heeft vandaag in Hamme de Flandriencross, de tweede manche van de DVV Verzekeringen Trofee, naar zijn hand gezet. Hij haalde het na een solo die hij opzette na drie ronden. De Nederlander Ryan Kamp moest genoegen nemen met de dichtste ereplaats, maar is wel de nieuwe leider in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee. Belgisch kampioen Timo Kielich werd derde. Niels Vandeputte en Belgisch kampioen Timo Kielich namen na de start meteen het initiatief. Na drie ronden ontdeed de Antwerpse belofte Vandeputte zich van alle tegenstand en begon hij aan een lange solo. Achter hem volgden Yentl Bekaert en Kielich. Niels Vandeputte trok de slotronde in met een voorsprong van zeven seconden op de Nederlandse kampioen Ryan Kamp en Kielich. Yentl Bekaert zakte weg naar de vierde plaats, maar kon die vasthouden tot het einde. Vandeputte kwam niet meer in de problemen en haalde het dan ook afgescheiden van Kamp en Kielich. Ryan Kamp deed een goede zaak in het klassement. Daarin neemt hij de leiding over van zijn landgenoot Jens Dekker. Laatstgenoemde kwam immers niet aan de start.

Eerder op de dag was Victor Van De Putte de sterkste bij de junioren. Hij hield in een sprint met twee Arne Baers achter zich. Jelle Harteel vervolledigde het podium. Kersvers Europees kampioen Thibau Nys finishte als vierde. Laatstgenoemde kende in de slotronde wel pech en zag zo zijn winstkansen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

