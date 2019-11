Meer dan 250 mensen opgepakt in heel Frankrijk

Bij het protest van de ‘gilets jaunes’ zijn gisteren in heel Frankrijk 254 mensen opgepakt, zo meldde minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner aan de Franse media. In Parijs ging het om 173 arrestaties. In heel Frankrijk kwamen gisteren mensen de straat op naar aanleiding van de eerste verjaardag van de gelehesjesbeweging. De eerste verjaardag van het protest dat ontstond tegen de hoge brandstoffenprijzen, en later uitgroeide tot een bredere protestbeweging tegen het beleid van president Emmanuel Macron, werd ontsierd door geweld.

Castaner maakte bij Cnews, Europe1 en Les Echos een onderscheid tussen de “oorspronkelijke beweging” en de “schooiers” die opdagen om “er op los te slaan”. De gelehesjesbeweging is een uiting van een diepe onvrede waar de staat rekening mee moet houden en een antwoord op bieden, klonk het. Anderzijds haalde hij uit naar de gewelddadige “schooiers” en hun geweld dat zich bij het protest voegde.

Castaner sprak van 254 arrestaties, waaronder enkele “symbolische”. Zo verwees hij naar het voorval waarbij achtervolgde agenten moesten schuilen in een wassalon. Een man verdacht van de aanval op het wassalon waarin twee agenten zich verschansten, werd in de cel gehouden.

Het parket van Parijs meldde vandaag dat 155 mensen gerechtelijk aangehouden werden. Onder hen ook acht minderjarigen.

