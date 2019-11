Kunstendag voor Kinderen lokt meer dan 50.000 bezoekers

De achtste editie van de Kunstendag voor Kinderen heeft zondag meer dan 50.000 bezoekers naar de Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen gelokt. Dat is het beste resultaat ooit, melden de initiatiefnemers zondagavond. Vorig jaar namen meer dan 45.000 kinderen en hun (groot)ouders deel. Het aantal deelnemende organisaties steeg ruim boven de 200. Met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg in alle provincies het aantal deelnemende gemeenten en het aantal activiteiten. Een spectaculaire stijging was er in West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen, met als uitschieters de Warande in Turnhout (850 deelnemers), Het Perron in Ieper (480 deelnemers) en Design Museum Gent (377 deelnemers). Alleen al in Diamantmuseum DIVA in Antwerpen, dat voor de eerste keer deelnam, waren er meteen 200 deelnemers voor een workshop.

De Kunstendag voor Kinderen had dit jaar speciale aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) ondersteunt het initiatief en bracht onder meer een bezoek aan een workshop van BRONKS jeugdtheater Brussel. Daar stond de workshop beweging/dans/geluid van Voetvolk en rien à voir op het programma. Aan het atelier namen ook verschillende blinde en slechtziende kinderen deel. “Het is van groot belang dat ook deze kinderen toegang hebben tot kunst. Elk kind heeft recht op een goede en kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving”, aldus Dalle.

Elk jaar op de derde zondag van november viert Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen kinderen tot 12 jaar en hun families in de Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen terecht voor theater, film, muziek, dans, architectuur, literatuur, beeldende kunst etc.

bron: Belga