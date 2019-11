KMI waarschuwt voor veel neerslag in oosten van België

Vanavond trekt een storing ons land binnen vanaf de Duitse grens. De neerslag breidt zich de volgende nacht uit in westelijke richting. Ook morgen blijft dezelfde storing actief in onze streken. In het oosten van het land kan er tijdens deze perioden veel neerslag vallen. Dat meldt het KMI deze middag. Voor drie provincies geldt code geel. Tussen vandaag 21 uur en morgen 21 uur kan in de provincie Limburg 25 liter regen per vierkante meter vallen en plaatselijk zelfs meer. Voor de provincie Luik geldt dezelfde voorspelling en voor de provincie Luxemburg verwacht het KMI 20 tot plaatselijk 25 liter per vierkante meter.

bron: Belga