KBC heeft in het derde kwartaal een nettowinst gerealiseerd van 612 miljoen euro. Dat is beter dan analisten hadden verwacht, zo blijkt uit de kwartaalresultaten van de Belgische bank-verzekeraar. Analisten waren uitgegaan van een winst in het derde kwartaal van 605 miljoen euro.

De divisie België was goed voor een nettowinst van 368 miljoen euro, terwijl Tsjechië 159 miljoen euro bijdroeg aan de winst van KBC, en de andere internationale markten 85 miljoen euro.

Bron: Belga