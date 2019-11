F1 – GP van Brazilië – Hamilton zakt van derde naar zevende stek, eerste podium voor Sainz

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag na afloop van de Grote Prijs Formule 1 van Brazilië een tijdstraf van vijf seconden gekregen waarmee hij in de eindstand van de derde naar de zevende plaats zakt. De Brit kreeg die straf voor een incident met Alexander Albon in het slot van de race. Hamilton tikte Albon aan, waardoor die laatste naar de veertiende plaats zakte. De regerende wereldkampioen kon zonder veel erg de race afmaken, om uiteindelijk als derde te finishen, na de Fransman Pierre Gasly en de Nederlandse winnaar Max Verstappen.

Door de straf van Hamilton komt Carlos Sainz Jr. (McLaren) voor het eerst in zijn carrière op een podiumplaats terecht. Een opmerkelijke prestatie, want de zoon van de Spaanse rallylegende was op de laatste plaats gestart na mechanische problemen in de kwalificaties.

bron: Belga