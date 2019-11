VIDEO. Dina Tersago is ploetermama: “Ik zette mijn kinderen in een leeg bad, zo konden ze niet ontsnappen””

In een klein fragmentje op Facebook, krijgen we al een stukje te zien. “Ik heb mijn kinderen vroeger in bad gezet want daar konden ze niet weg”, aldus Dina. “Ik heb twee hevige jongens. Ik merk soms dat als we naar een speeltuin gaan, andere moeders zeggen: ’Kijk, als je daarop wil gaan, let dan daarop en daarop, en als dat haar uitleg gedaan is zijn die van mij al drie keer ergens afgevallen”, lezen we verder nog op HLN.

Bron: zita.be