Twee op de drie dierenbaasjes kruipen ermee in bed

Mensen houden van hun dieren, dat wisten we al langer. Maar over slapen met je huisdier bestaat nogal wat controverse. Sommigen zijn helemaal contra, anderen pro en nog anderen durven zich er niet over uitspreken. Volgens een nieuwe studie zouden twee op de drie dierenbaasjes nochtans met hun viervoeter het bed in duiken.

Het is het Britse anti-vlooienmerk ItchPet dat het onderzoek uitvoerde. De resultaten verschenen in The Mirror en zijn alleszins opmerkelijk.

Sterke band

Twee op de drie dierenbaasjes zouden slapen in het bijzijn van hun huisdier. En daar hebben ze verschillende redenen voor. Van de ondervraagden gaf 27% aan zich minder eenzaam te voelen met hun viervoeter aan hun zijde, terwijl 37% een praktische denkwijze hanteert. Een huisdier in bed is een beetje hetzelfde als een levende, persoonlijke radiator. Altijd mooi meegenomen, zeker tijdens koude winternachten. Volgens gedragsspecialist Peter Neville is het volledig normaal om met je huisdier te slapen. Het maakt deel uit van ons gemeenschapsleven en getuigt van de sterke band tussen mens en dier. Schaam je dus niet om te vertellen dat je gezellig samen met Simba of Minoes in bed kruipt, daar is namelijk niets mis mee!