Ariana Grande moet concerten misschien afzeggen door deze aandoening

Ariana Grande heeft last van een sinusinfectie. Via haar Instagram laat ze haar fans weten dat het niet zeker is of haar concerten kunnen doorgaan.

In de berichten schrijft Grande dat ze er alles aan doet om voor de geplande optredens weer beter te zijn, maar dat ze haar fans wel wil waarschuwen voor het geval ze zich niet snel genoeg beter voelt. “Ik ben al ziek sinds de laatste show in Londen”, schrijft de zangeres. “Ik weet niet hoe het kan, maar mijn keel en hoofd doen veel pijn en het is moeilijk om adem te halen tijdens de show.”

Europa en Noord-Amerika

Grande is sinds maart bezig met haar Sweetener World Tour, een reeks concerten in Europa en Noord-Amerika. Op 30 augustus trad ze nog op in het Sportpaleis in Antwerpen. Dinsdag staat er opnieuw een concert op de planning in het Amerikaanse Atlanta. Het is dus niet zeker of die show kan doorgaan. “Ik kan nog steeds niet slikken of mijn hoofd optillen. Ik ga weer naar de dokter en ik zal jullie laten weten of de show door kan gaan. Het spijt me heel erg. De ziekte heeft me denk ik ingehaald.”