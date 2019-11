Zesdaagse van Gent – Kenny De Ketele en Robbe Ghys leiden na de vierde nacht

Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben na de vierde nacht de leiding in handen in de 79e Zesdaagse van Gent. Met 197 punten staat het Belgische duo bovendien bijzonder dicht bij een bonusronde. Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande volgen met 184 punten. Iljo Keisse en de Brit Mark Cavendish zijn met 172 punten derde en ook de Duitse wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt staan met 121 punten nog in dezelfde ronde. Vorig jaar werden De Ketele en Ghys tweede in de 78e zesdaagse, na Keisse en de Italiaan Elia Viviani. De Ketele heeft de zesdaagse wel al drie keer op zijn erelijst. In 2011 won hij met de Duitser Robert Bartko, in 2014 met De Buyst en in 2017 met Moreno De Pauw. Die laatste bracht de Gentse wielertempel vrijdag na middernacht tot extase door de 500 meter tijdrit op zijn naam te schrijven. De Pauw neemt binnenkort namelijk afscheid van de wielersport en wordt in Gent uitgewuifd door zijn publiek.

Ook de vrouwen elite kwamen vrijdagnacht in actie in het Kuipke. Zij reden een puntenkoers over 120 ronden. De zege ging daarin naar Shari Bossuyt met 55 punten, één punt meer dan Lotte Kopecky. Jolien D’hoore werd derde met 39 punten. Zaterdag werken de vrouwen een scratch, temporace, afvalling en nog een puntenkoers over 120 ronden af.

