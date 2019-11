Venetië maakt zich op voor rukwinden

De inwoners van Venetië kunnen zich zaterdag verwachten aan nieuw natuurgeweld. De Italiaanse civiele bescherming vaardigde een “rood alarm” uit voor heel de regio rond de Dogestad omwille van rukwinden. Sinds donderdag geldt de noodtoestand in de stad omwille van de overstromingen, die een recordhoogte bereikten. Burgemeester Luigi Brugnaro moest vrijdag nog het bekende San-Marcoplein meerdere uren afsluiten omwille van het wassende water. In de namiddag werd de maatregel ingetrokken toen het water aan het zakken was.

Het “acqua alta” bereikte vrijdag een peil van 1,54 meter. Dinsdagavond was de stad getroffen door het ergste hoogwater in 53 jaar. Het water kwam 1,87 meter hoog, de op een na hoogste waterstand die de Italiaanse stad ooit gekend heeft. kerken, musea, hotels … liepen onder. Het record dateert van 4 november 1966, toen het water tot 1,94 meter steeg.

Bron: Belga