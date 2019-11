Tom Van Grieken is herverkozen als partijvoorzitter

Tom Van Grieken is vandaag met 97,4 procent van de stemmen binnen de partijraad herverkozen als voorzitter van het Vlaams Belang. Hij was de enige kandidaat, wat niet verwonderlijk is. Van Grieken werd in 2014 de jongste partijvoorzitter uit de Vlaamse geschiedenis op het ogenblik dat Vlaams Belang een zware nederlaag leed en zelfs met de kiesdrempel flirtte. De jonge voorzitter slaagde erin om Vlaams Belang een nieuwe adem te geven. Na de veel belovende lokale verkiezingen met als blikvanger Ninove, waar Guy D’Haeseleer met zijn Forza Ninove er bijna in slaagde om de volstrekte meerderheid te halen, was Vlaams Belang de grote winnaar van de parlementsverkiezingen van 26 mei. De partij werd de nummer 2 in Vlaanderen en werd in de eerste peiling na de verkiezingen zelfs de nummer één. En dat is ook de uitgesproken ambitie voor Tom Van Grieken voor de verkiezingen van 2024. Daardoor zou Vlaams Belang dan ook de Vlaamse regeringsvorming kunnen leiden.

bron: Belga