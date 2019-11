Sint aangekomen in Antwerpen: “Geen stoute kinderen dit jaar!”

In Antwerpen is Sinterklaas vandaag met zijn stoomboot aangekomen op het Eilandje. Hij werd er verwelkomd door burgemeester Bart De Wever en nam daarna uitgebreid de tijd om de vele kinderen te begroeten die hem kwamen toewuiven. Na wat verwarring had de Sint ook een verlossende boodschap: “er zijn dit jaar geen stoute kinderen”. Het koude maar behoorlijk zonnige weertje lokte vandaag duizenden kinderen en hun ouders of grootouders naar het Eilandje, waar omstreeks 13.40 uur de stoomboot van de Sint opdoemde in het Kattendijkdok. Sinterklaas kreeg er een warm welkom van zijn goede vriend Bart Peeters en burgemeester De Wever. “De Sint is hier heel welkom, dat zie je aan de vele kinderen die hier klaar staan”, zei De Wever, die de Sint wel moest ontgoochelen dat hij zijn jeugddroom om ruimtevaarder te worden nog niet meteen zal realiseren en ook geen even lange baard als de goedheiligman gaat laten groeien.

Sinterklaas en zijn gezellen, onder wie tal van pieten, de kapiteins van de stoomboot en de nichtjes Conchita en Palomita, trokken na het aanmeren in stoet naar het MAS en namen onderweg tal van brieven en tekeningen van kinderen in ontvangst. Om iets na 15 uur sprak de Sint dan eindelijk de wachtende menigte toe. Hij prees kinderen die thuis helpen in het huishouden en sprak zich duidelijk uit tegen pesten. Tot slot kon Sinterklaas tot vreugde van ieder verkondigen dat er dit jaar geen stoute kinderen zijn.

bron: Belga