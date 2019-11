Rode Duivels – Martinez: “Waren efficiënt voor doel”

Roberto Martinez toonde zich zaterdag na de 1-4 demonstratie tegen Rusland een tevreden man. Na negen overwinningen in negen wedstrijden en groepswinst had hij zijn spelers weinig te verwijten. “We hebben goed verdedigd als team en we hebben ons voor het doel bijzonder efficiënt getoond. Vier doelpunten buitenshuis tegen een ploeg zoals Rusland is gewoon top”, vertelde een opgetogen bondscoach. “We hebben de wedstrijd in het algemeen goed in handen gehad en we hebben weinig weggegeven. In de tweede helft was het misschien wel niet meer perfect. Rusland kon de bal soms misschien te lang bijhouden, maar dat kan gebeuren.”

Martinez sprak ook lovend over de prestatie van Dedryck Boyata centraal in de verdediging. “Het is altijd moeilijk om een ervaren speler als Jan Vertonghen te vervangen. Sommigen zullen misschien verrast geweest zijn, maar intern was het al een tijd duidelijk dat hij klaar was om met dit team te spelen. Hij had ook het goede profiel om tegen een fysiek sterke speler als Dzyuba te spelen. Naast hem stond ook een sterke Thomas Vermaelen, die een geweldig voorbeeld is voor de jongere spelers.”

Nu de eerste plaats een zekerheid is, had de Spanjaard ook wat woorden van kritiek voor het nationale stadion dat er nooit gekomen is. “Ik ben enorm tevreden met dit einde van de campagne. We gaan dit vieren met het publiek in Brussel, maar het is echt jammer dat we geen nationaal stadion hebben om wedstrijden te kunnen organiseren voor het EK 2020. Zeker als je zo een team hebt en zo een generatie. Het is echt zonde.”

bron: Belga