Rode Duivels – Eden Hazard in uitblinkersrol in Sint-Petersburg

Een klinkende 1-4 zege tegen Rusland na een masterclass in de eerste helft, de groepswinst en het reekshoofdstatuut bij de loting op zak: de Rode Duivels haalden vlot hun doelstelling, zaterdagavond in Sint-Petersburg. “Die groepswinst wilden we toch snel veiligstellen, om volgend jaar verre reizen op het EK te vermijden”, vertelde Eden Hazard na de wedstrijd bij VTM. De aanvoerder was met twee doelpunten en een assist voor zijn broer Thorgan de absolute uitblinker in het Krestovskistadion. “Het is leuk voor de familie, Romelu (die de vierde treffer scoorde, red) hoort daar ook bij”, lachte Hazard, die een goeie eerste helft en een mindere tweede helft zag. “Nu dinsdag nog een goede wedstrijd afleveren voor onze fans en die dertig op dertig neerzetten.”

Volgend jaar op het EK zit een terugkeer naar Sint-Petersburg er in de groepsfase dik in. Een stad waar ze met meerdere emoties geconfronteerd worden. Op het WK riep Frankrijk hen er vorig jaar in de halve finales immers een halt toe, waarna ze er enkele dagen later brons veroverden tegen Engeland. Voor Hazard lijkt het allemaal niet zo veel uit te maken. “Tegen Engeland en nu tegen Rusland hebben we hier toch gewonnen. Dat zijn twee zeges in drie wedstrijden. Niet slecht, toch?”

bron: Belga