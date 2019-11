Presidentsverkiezingen Sri Lanka – Stembureaus geopend in Sri Lanka

In Sri Lanka zijn zaterdag om 7 uur plaatselijke tijd (2.30 uur Belgische tijd) de stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen. Zo’n 16 miljoenen kiezers kregen een oproep om hun stem te gaan uitbrengen. Dat kan nog tot 17 uur plaatselijke tijd (12.30 uur Belgische tijd). De resultaten zouden normaal gezien zondag of maandag bekend moeten zijn. In een land dat in april nog werd opgeschrikt door bloedige aanslagen, lijkt veiligheid een erg belangrijke rol te zullen spelen in het stemhokje. Er is een recordaantal presidentskandidaten, maar de eigenlijke strijd lijkt zich toe te spitsen op een duel tussen twee invloedrijke politieke families.

Van de 35 uiteindelijke kandidaten, lijken er maar twee aanspraak te kunnen maken op het presidentschap. Het gaat om twee telgen van een machtige familie: Gotabaya Rajapaksa, de jongere broer van ex-president Mahinda Rajapaksa (2005-2015), en Sajith Premadasa, de zoon van gewezen president Ranasinghe Premadasa (1989-1993). Onder de overige kandidaten bevinden zich voorts nog twee boeddhistische monniken, vier mensen van de moslimminderheid en twee Tamils. Er is slechts één vrouwelijke kandidaat.

De presidentsverkiezingen op het eiland Sri Lanka verlopen via één ronde, maar de kiezers kunnen naast hun kandidaat van voorkeur ook een tweede keuze aanduiden. Als geen enkele kandidaat onmiddellijk aan een meerderheid komt, dan vindt er voor de twee populairste kandidaten een hertelling plaats, waarbij ook rekening wordt gehouden met de tweede keuze.

Bron: Belga