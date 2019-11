Politieke advertenties vanaf 22 november niet meer toegestaan op Twitter

Politieke advertenties zijn vanaf vrijdag 22 november niet meer toegestaan op Twitter. Het gaat bijvoorbeeld om betaalde reclame waarbij mensen worden opgeroepen tot het meehelpen aan een campagne of het stemmen voor een bepaalde politicus. Topman Jack Dorsey had vorige maand al aangegeven dat hij politieke advertenties in de ban wilde doen. Maar op welke vormen van reclame de nieuwe regel precies betrekking zou hebben, was toen nog niet duidelijk. Nu heeft Twitter meer details vrijgegeven.

Alle reclame die verwijst naar “een kandidaat, politieke partij, gekozen of benoemde regeringsfunctionaris, verkiezing, referendum, stemmaatregel, wetgeving, regelgeving, richtlijn of gerechtelijke uitkomst” kan straks niet meer door de beugel. Ook komen er beperkingen voor advertenties die specifiek zijn gericht op bepaalde geografische locaties.

Er is sprake van grote maatschappelijke druk op socialemediabedrijven om te stoppen met het accepteren van advertenties die valse informatie verspreiden en verkiezingen zouden kunnen beïnvloeden. Twitter onderscheidt zich van rivaal Facebook dat geen stokje steekt voor politieke advertenties.

Bron: Belga