Pakistaanse ex-premier Sharif mag toch zonder betaling miljoenenborg naar buitenland

De gewezen Pakistaanse premier Nawaz Sharif mag nu toch het land verlaten voor een medische behandeling, zonder een borg van omgerekend 40,7 miljoen euro te moeten betalen. Een rechtbank in Lahore verwierp vandaag de voorwaarden die de Pakistaanse regering gesteld had om Sharif naar het buitenland te laten reizen. Volgens justitieminister Farogh Naseem moest de borg de terugkeer van de voormalige premier garanderen. Ook Sharif had de voorwaarden afgewezen. Hij wil zich laten behandelen in een ziekenhuis in Londen en zal voor de verplaatsing vermoedelijk gebruik maken van een ambulancevliegtuig. Volgens zijn advocaten is het de 69-jarige Sharif nu toegestaan voor vier weken buiten Pakistan te verblijven, indien noodzakelijk ook langer.

Sharif werd eind oktober voor een periode van acht weken uit de gevangenis vrijgelaten, enkele dagen nadat hij wegens slechte bloedwaarden van de gevangenis naar een ziekenhuis in Lahore was overgebracht. De ex-premier lijdt ook aan diabetes en onderging in 2016 een hartoperatie.

Een rechtbank veroordeelde Sharif in 2018 tot een zevenjarige gevangenisstraf wegens corruptie. Volgens de anticorruptieautoriteiten kon hij niet aantonen waar het geld vandaan kwam waarmee een van zijn zonen een staalfabriek in Saoedi-Arabië had opgetrokken. Aanhangers van Sharif zeiden dat het vonnis politiek gemotiveerd was.

bron: Belga