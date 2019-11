Onrust Bolivia – Minstens vijf cocaboeren gedood bij schermutselingen

In Bolivia zijn vrijdag minstens vijf mensen doodgeschoten bij schermutselingen tussen cocaboeren en de ordediensten. Dat melden lokale media. Nog eens 34 anderen zouden gewond zijn geraakt en meer dan 100 personen werden opgepakt, bericht de krant El Deber onder aanhaling van Nelson Cox, de ombudsman van de stad Cochabamba. De boeren wilden via Cochabamba naar La Paz trekken om de verstoten president Evo Morales te steunen, die momenteel in Mexico in ballingschap verblijft. Politieagenten en militairen versperden hen echter de weg op een brug in Sacaba, een oostelijke buitenwijk van Cochabamba. Volgens politiechef Jaime Zurita van Cochabamba werden de ordediensten door de boeren met geweren aangevallen.

De 59-jarige Morales is zelf een voormalige cocaboer en vakbondsman. Hij kwam in 2006 aan de macht in Bolivia als het eerste inheemse staatshoofd van Latijns-Amerika.

bron: Belga