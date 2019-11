Niet alleen Nethys speelde met het loonplafond

De Luikse groep Nethys is niet het enige openbare bedrijf in Wallonië waar toplui grote sommen geld kregen of waar men dit probeerde te doen, voordat een nieuw decreet met een loonplafond in voege ging. Le Soir vindt zaterdag ook bij andere Waalse bedrijven betalingen aan hun toplui. Eerder deze week raakte bekend dat voormalig Nethys-topman Stéphane Moreau en twee andere toplui bij de groep onderling meer dan 18,6 miljoen euro hebben verdeeld als schadevergoeding en boni. Daarvan vloeide meer dan 11 miljoen euro naar voormalig CEO en voormalig PS’er Stéphane Moreau. De vergoedingen moesten als compensatie dienen voor het loonverlies dat de topmanagers zouden lijden bij de inwerkingtreding van het Waals decreet deugdelijk bestuur vorig jaar.

Dat decreet legde een loonplafond vast voor toplui van intercommunales en hun filialen. Sinds mei 2018 is hun loon begrensd op 245.000 euro per jaar. Een tweede decreet legt dezelfde regels op aan openbare entiteiten als de luchthaven van Luik en de Waalse investeringsmaatschappij SRIW.

Bij Liege Airport stelde volgens Le Soir de voorzitter van de raad van bestuur in juni 2018 voor om CEO Luc Partoune een compensatie voor het loonverlies toe te kennen – hij verdiende meer dan 420.000 euro. Maar de Waalse regering en de raad van bestuur weigerden zo’n compensatie. De CEO trok naar de rechtbank om dat aan te vechten.

Bij Invest Mons Borinage kreeg voorzitter Jean-Sébastein Belle (hij kreeg 390.000 euro loon) net voor de nieuwe regels een inhaalbedrag voor het pensioensparen. Hij zou net voor de nieuwe regels 450.000 euro krijgen, maar zou recentelijk besloten hebben daar van af te zien. Belle verzekerde dat hij instemde met de loonknip.

Ook bij de Luikse waterintercommunale was er een regeling, zo meldde Sudpress eerder. Hier kreeg de topman volgens Le Soir een premie via de groepsverzekering.

Bij andere entiteiten stemden toplui dan weer zonder tegenkanting in met het loonplafond, bijvoorbeeld bij Ores en Socofe.

