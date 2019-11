Mathieu van der Poel eert Poulidor met zege in Tabor

Mathieu van der Poel (Ned/Corendon-Circus) heeft vandaag in het Tsjechische Tabor de vierde manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. Een traag gestarte Van der Poel haalde het in een beklijvend duel van Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), die de vorige drie manches in deze Wereldbeker op zijn naam geschreven had en daarmee nog steeds riant leider is. De derde plaats ging in Tsjechië naar Lars van der Haar (Telenet Fidea Lions). De regerende wereldkampioen boekte zo een vier op vier dit seizoen in het veldrijden, na eerdere zeges in Ruddervoorde, het EK in het Italiaanse Silvelle en de Jaarmarktcross in Niel. Morgen verschijnt hij ongeslagen aan de start voor de DVV Trofee in Hamme.

Van der Poel zorgde met de zege ook voor een mooi eerbetoon voor zijn drie dagen geleden overleden grootvader Raymond Poulidor, die dinsdag in Frankrijk begraven wordt.

bron: Belga