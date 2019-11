Manifestatie voor vrijlating oppositiemilitant voor ambassade van Djibouti

Voor de ambassade van Djibouti in Brussel hebben zaterdagnamiddag zowat 45 personen – volgens de raming van de Brusselse politie – gemanifesteerd voor de onmiddellijke vrijlating van Kako Houmed. De oppositiemilitant werd op 31 oktober gearresteerd. De manifestanten toonden foto’s van de betrokkene en opschriften met de oproep om een einde te maken aan wat ze een “arbitraire arrestatie” noemen. Tot de manifestatie was opgeroepen door de diasporavereniging Afar in België. “Gelijktijdig werd nog een persoon aangehouden, maar hij is inmiddels vrijgelaten. De regering voert constante druk uit in Djibouti”, legt Hassan Mohamed-Hamadou, algemeen secretaris van de vereniging, uit.

“Wij leven sinds 42 jaren in een familiale dictatuur, gedekt onder een Franse paraplu”, aldus Ahmed Daoud, lid van oppositiepartij Alliance républicaine pour le Développement (ARD), waarvan Kako Houmed lid is. Hij verwacht nog meer arrestaties. “Alles laat uitschijnen dat de president zijn vijfde mandaat voorbereidt.”

