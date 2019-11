“Joker” bracht wereldwijd al meer dan miljard dollar op

“Joker” heeft wereldwijd al meer dan één miljard dollar opgebracht. De duistere karakterstudie met Joaquin Phoenix als psychisch zieke tegenstander van Batman is daarmee de eerste ‘R-rated’-film aller tijden die deze horde genomen heeft, zo heeft het vaktijdschrift Variety bericht. Naar ‘R-rated’-films mogen jongeren onder de 17 jaar alleen met een volwassene als begeleider. De tot nog toe succesrijkste prenten in die categorie waren “The Matrix Reloaded” uit 2003, met een wereldwijde opbrengst van een kleine 830 miljoen dollar, gevolgd door “Deadpool 2” van vorig jaar, die ongeveer 785 miljoen dollar in het laatje bracht.

“Joker”, in een regie van Todd Phillips, loopt sinds oktober in de filmzalen en kreeg op het filmfestival van Venetië in september de Gouden Leeuw voor beste film. De prent is omstreden vanwege de geweldscènes. Joaquin Phoenix speelt de clown en komiek Arthur Fleck die in het verwaarloosde Gotham City afglijdt en een crimineel wordt.

bron: Belga