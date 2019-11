Gouden Spike – Jonathan Sacoor heeft veel geleerd uit afgelopen seizoen

Jonathan Sacoor moest zaterdag enkel Bashir Abdi laten voorgaan bij de uitreiking van de Gouden Spike 2019, hij ontving ook de trofeeën voor het Team van het Jaar als lid van de Belgian Tornados. De ranke 400 meterspecialist veroverde afelopen jaar met de Belgian Tornados brons op het WK in Doha en op de World Relays in Yokohama. Individueel werd hij twaalfde op het WK in een evenaring van zijn persoonlijk record (45.03). “Dat was toch een kleine ontgoocheling. Op dat moment wist ik dat ik beter kon doen, maar misschien was ik toen te hard voor mezelf”, aldus de 20-jarige Sacoor. “Nu denk ik dat ik een technisch correcte wedstrijd heb gelopen, ook al zat er misschien wat meer in de tank.”

Sacoor, die vorig jaar werd verkozen tot Belofte van het Jaar, wil volgend jaar uiteraard pieken op de Olympische Spelen. “Ik denk dat ik wel onder de 44.90 (minimum voor Spelen) zal lopen, alleen moet ik het wel vroeg in het seizoen doen. Maar ik kan er individueel ook bij zijn op basis van mijn ranking, met mijn Belgische titel en prestatie op de Memorial Van Damme sta ik er wel goed voor.”

Na wat rust tekent Sacoor begin december present op de stage van het BOIC in het Turkse Belek. Eind december gaat hij opnieuw trainen aan de universiteit van Tennessee. “De NCAA-kampioenschappen worden een eerste belangrijk doel. Als de vorm daar goed zit, weet ik dat ik op de Spelen het nog beter zal doen. Ik heb veel geleerd uit het afgelopen seizoen. Ik heb begin dit jaar wat geëxperimenteerd met krachttrainingen. Uiteindelijk heb ik iets te veel tijd in het krachthonk gespendeerd, waardoor het nadien moeilijk was mijn evenwicht te vinden. Nu zal ik verschillende zaken anders doen.”

Sacoor is net terug van een tocht door de Himalaya met de Belgian Tornados, waar hij samen met onder anderen de Borlées erin slaagde het Everest Base Camp (5.364m hoogte) te bereiken. “Het was geweldig. Het was één van de mooiste avonturen die ik al heb beleefd. Al hebben we het wel wat onderschat. Uiteindelijk werd Jonathan Borlée nog met de helikopter naar beneden gebracht, want hij was te vermoeid”, eindigde Sacoor, die ongeveer vijf kilogram afviel op de expeditie.

bron: Belga