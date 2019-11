Gele hesjes – Vijftigtal gele hesjes voerde actie aan oliedepot Feluy

Zowat een jaar na de start van hun acties, heeft een 50-tal demonstranten van de ‘gele hesjes’ vrijdagavond actiegevoerd aan het oliedepot in het Henegouwse dorp Feluy. Rond 23.30 uur zat de actie erop, meldt burgemeester van Seneffe Bénédicte Poll zaterdag. Een vijftigtal actievoerders verzamelde aan een snelwegparking en trok daarop naar het depot. Een jaar geleden was dat een van de grote demonstratiehaarden bij de acties tegen de hoge brandstofprijzen.

“De manifestanten hebben symbolisch de vrachtwagens geblokkeerd, maar lieten de personenwagens door”, aldus burgemeester Poll. Manifesten staken een vuur aan en lieten bommetjes knallen, maar er is geen sprake van schade. De politie was ter plaatste om te voorkomen dat de situatie uit de hand zou lopen. “Ze wilden vooral hun aanwezigheid tonen, één jaar na de eerste acties.”

Vrijdag had Henegouws provinciegouverneur Tommy Leclerq laten weten dat de politie paraat stond om in te grijpen indien nodig.

Dit weekend zullen er in Frankrijk opnieuw manifestaties zijn om de verjaardag van het protest te vieren. Vrijdag liet de politie van Parijs weten dat de actievoerders niet welkom zijn op de Champs-Elysées. In ons land is een actie gepland in Namen.

Het protest van de gele hesjes in Frankrijk was bij aanvang gericht tegen de hoge brandstofprijzen, maar mondde uit in een breder protest tegen het sociale en fiscale beleid van president Macron.

bron: Belga