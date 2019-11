F1 – GP van Brazilië – Max Verstappen pakt tweede poleposition

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Brazilië zondag vanop de poleposition. De 22-jarige Nederlander was in zijn Red Bull de snelste in de kwalificaties. Met een rondje in 1:07.508 op het circuit van Interlagos in Sao Paulo was hij 123 duizendsten sneller dan de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari). Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) zette de derde tijd neer. De Brit krijgt op de tweede rij niet de Monegask Charles Leclerc naast zich. Leclerc reed wel de vierde tijd, maar kreeg een gridstraf van tien plaatsen omdat zijn Ferrari een nieuwe motor had gekregen. De Fin Valtteri Bottas profiteerde om naar de tweede startrij op te schuiven.

Het is de tweede pole in de carrière van Verstappen. In augustus van dit jaar pakte hij zijn eerste in Hongarije. Eind vorige maand was hij in Mexico ook de snelste in de kwalificaties, maar moest hij op de startgrid drie plaatsen naar achteren omdat hij een gele waarschuwingsvlag had genegeerd.

bron: Belga