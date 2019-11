Brand asielcentrum Bilzen – Asbest aangetroffen in dakleien

Labo-onderzoek heeft aangetoond dat er in beperkte mate asbest aanwezig was in de dakleien van de Ark van Noe, het nog te openen asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) dat zondagavond uitbrandde. Dat vernam de stad zaterdagnamiddag, zo maakte het stadsbestuur zaterdagavond bekend. Een gespecialiseerde firma zal zaterdagavond alle restanten rond het gebouw zorgvuldig opruimen. De brandweer brengt de buurtbewoners hiervan momenteel op de hoogte.

“Er is geen reden tot ongerustheid, er zijn geen aanwijzingen dat er tijdens en na de brand asbestvezels verspreid werden in de wijdere omgeving”, luidt het. De milieudeskundige van de stad zal samen met de brandweer alles coördineren en opvolgen.

bron: Belga