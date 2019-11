ATP Finals – Dominic Thiem voorbij titelverdediger Alexander Zverev naar finale

Dominic Thiem (ATP-5) heeft zich zaterdag in The O2 in Londen voor de finale van de ATP Finals geplaatst. De 26-jarige Oostenrijker deed dat door de Duitse titelverdediger Alexander Zverev (ATP-7) in 1 uur en 34 minuten met 7-5 en 6-3 te verslaan. In de finale neemt Thiem het zondag op tegen de 21-jarige Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6). Die schakelde de Zwitser Roger Federer (ATP-3), zesvoudig toernooiwinnaar, in 1 uur en 36 minuten met 6-3 en 6-4 uit.

Zowel voor Thiem wordt het de eerste finale van het toernooi met de beste acht spelers van het seizoen. Thiem won dit jaar in Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel, Peking en Wenen en bracht zijn totaal aantal ATP-titels daarmee op zestien. Tsitsipas heeft drie ATP-toernooien op zijn palmares. Dit jaar was hij de beste in Marseille en Estoril. In de onderlinge confrontaties leidt Thiem met 4-2 en op hardcourt met 3-1. De Oostenrijker won ook het jongste duel, begin oktober versloeg hij Tsitsipas in de finale in Peking met 3-6, 6-4 en 6-1.

bron: Belga