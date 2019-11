Antwerpen verwelkomt zaterdag de Sint en zijn gevolg

In Antwerpen is het zaterdag een hoogdag voor kinderen, met de jaarlijkse verwelkoming van Sinterklaas die op zijn stoomboot vanuit Spanje komt aanvaren. De Sint en zijn uitgebreide gevolg, met onder meer Zwarte Piet, de kapiteins en Ramon en Conchita, meren rond 13.30 uur aan ter hoogte van Verbindingsdok-Westkaai en trekken vervolgens te voet naar het nabijgelegen MAS. Daar volgt vanaf 14.45 uur een begroeting en de langverwachte mededeling of er dit jaar stoute kinderen waren. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) speelt zoals steeds gastheer en zal de Sint verwelkomen wanneer hij van de boot stapt. Ook Bart Peeters, een goede vriend van de Sint, zal van de partij zijn.

Op de Hanzestedenplaats aan het MAS worden de wachtende kinderen geëntertaind door De KetnetBand, fanfare De Ware Broeders en Biba & Loeba. Wie het hele gebeuren niet ter plaatse kan volgen, kan ook terecht op Eén en Ketnet, waar alles live wordt uitgezonden vanaf 13.30 uur.

De intrede van de Sint brengt ook wat verkeersmaatregelen met zich mee. Er zijn ter plaatse twee wandelroutes rond de dokken aan het MAS aangeduid om de stoet en/of de toespraak vlot te bereiken. De stad raadt aan om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het Eilandje te komen. De Londenbrug zal trouwens even omhoog moeten om de boot van de Sint door te laten.

