Affaire Epstein – Britse prins Andrew erkent dat verblijf bij Epstein “ongepast” was

De Britse prins Andrew zegt dat zijn verblijf bij de intussen overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein “ongepast” was “voor een lid van de koninklijke familie”. Dat blijkt uit een interview dat hij heeft gegeven aan de Britse openbare omroep BBC.

De 59-jarige zoon van Queen Elizabeth II ligt al langer onder vuur voor zijn goede verstandhouding met Epstein. Die Amerikaanse zakenbankier werd in 2008 veroordeeld wegens betaalde seks met een zestienjarige. Dit jaar kwam hij opnieuw in opspraak wegens misbruik van minderjarige meisjes, maar op 10 augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel in New York.

Naar aanleiding van die zaak verschenen in de Britse pers ook berichten over de band tussen Epstein en prins Andrew. Zo doken er videobeelden op van een bezoek van Andrew aan Epstein in 2010, dus twee jaar na diens veroordeling.

“Ik sla mezelf nog elke dag voor de kop, omdat dit ongepast was voor een lid van de koninklijke familie. We proberen de hoogst mogelijke standaarden na te leven en ik heb de familie in de steek gelaten”, zegt hij in een nu al vrijgegeven fragment van een interview dat zaterdagavond volledig zal worden uitgezonden.

De prins herhaalde tijdens het interview ook dat hij zich geen ontmoeting kan herinneren met Virginia Roberts Giuffre. Zij beweert dat ze drie keer, onder meer op 17-jarige leeftijd, gedwongen werd seks te hebben met de prins.

