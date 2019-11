Zweden kampen met winkelschaamte of ‘köpskam’

Zweden is het thuisland van modeketen H&M, maar dat betekent niet dat de inwoners ook fan zijn van fast fashion. Na vliegschaamte wordt het land immers ook geplaagd door winkelschaamte of ‘köpskam’. Concreet proberen steeds meer Zweden minder, maar kwaliteitsvollere kleding te kopen en dus af te stappen van fast fashion.

Scandinavië staat bij velen bekend als een van de meest modebewuste regio’s van de wereld. Zij die een paar Scandinavische Instagrammers volgen, zullen beamen dat hun stijl simpel, maar chic is.

Kwaliteit

Het hoeft daarom ook niet te verbazen dat uitgerekend Zweden een term heeft bedacht om te duiden op het schuldgevoel dat gepaard gaat met nieuwe kleding kopen. Ja, heel wat grote modespelers vinden hun oorsprong in het land, maar dat betekent niet dat er geen plaats is voor kritiek. Zo gelastte de stad Stockholm eerder dit jaar nog de gebruikelijke Fashion Week af omdat die gepaard ging met een stijging van de CO2-uitstoot. Inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit lijkt het nieuwe motto van de Zweden.

Toekomst

En dat is niet ongegrond. De mode-industrie zou wereldwijd verantwoordelijk zijn voor 20% van de waterconsumptie en 10% van de uitstoot aan broeikasgassen. Niet niks en die cijfers lijken nog maar het tipje van de ijsberg. Volgens de Ellen MacArthur Foundation zou het aandeel in de broeikasgassen tegen 2050 stijgen tot 26%. En volgens een studie van Pulse of the Fashion Industry zou de wereldwijde kledingconsumptie met 63% toenemen tegen 2030. Stof tot nadenken dus.