Vanaf nu kan je ook thuis op soa’s testen

Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) neemt toe. Toch blijft de drempel om zich te laten testen voor veel mensen hoog, omdat ze zich schamen of de risico’s onvoldoende kennen. Daarom lanceert de start-up abel.care een online platform, waar mensen in alle discretie een soatest bestellen, zélf hun staal afnemen en de laboresultaten digitaal bekijken. «We willen ook de mensen bereiken die zich anders niet op soa’s laten testen», zegt juriste en co-founder Ella Ameye.

Op www.abel.care kan je zelf een soatest bestellen voor Chlamydia en Gonorroe. Je krijgt dan thuis of in een ophaalpunt een testkit geleverd in een discrete verpakking. Het urine- of vaginaal staal afnemen doe je zelf, aan de hand van de uitgebreide handleiding. Daarna stuur je de – op voorhand gefrankeerde – kit via de post naar het gecertificeerd labo. Na twee dagen kan je in je online profiel de resultaten bekijken.

«Met een testkit van abel.care neem je zelf thuis een staal af, maar het onderzoek gebeurt nog steeds in erkende laboratoria die de hoogste kwaliteitsstandaarden hanteren», benadrukt Ameye. «Net zoals wanneer je je bij de dokter laat testen. Alleen neem je de test nu zelf af in plaats van in een dokterskabinet.»

Gevaar voor vruchtbaarheid

Meer dan de helft van de Chlamydia-infecties blijft vandaag ongediagnosticeerd. «Chlamydia is de meest vastgestelde soa in België, maar vaak zijn er helemaal geen klachten. Toch kan een besmetting ernstige gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid, daarom is het belangrijk om je te laten testen», weet klinisch biochemicus en co-founder Florencia Anzorena. «Velen zijn in eerste instantie beschaamd om hun dokter te vertellen dat ze onbeschermd seks hadden. Ze stellen daarom een soatest uit of leven in ontkenning. Wie thuis de test afneemt met een positief resultaat, zal wél naar de dokter gaan voor een behandeling.»