Deelsteps Lime legden in een jaar 3,5 miljoen kilometer af in Brussel

De groene deelsteps van Lime legden in hun eerste jaar in Brussel 3,5 miljoen kilometer. Dat maakt de deelstepverdeler bekend. Lime pleit ervoor dat de Brusselse infrastructuur verder aangepast wordt aan de zachte vervoersmiddelen. In de hoofdstad beschikt Lime na een jaar aanwezigheid over 1.500 elektrische deelsteps die gebruikt kunnen worden door de 265.000 unieke gebruikers die zich in Brussel hebben aangemeld. In totaal werden er in het afgelopen jaar 2 miljoen ritten afgelegd, ofwel een gemiddelde van 6.000 ritten per dag. De gemiddelde rit met een Lime duurt 7 minuten en in die tijd legt de gebruiker gemiddeld 1,2 kilometer af. De deelsteps zijn het meest populair tussen 17 en 19 uur.

“Door in de 19 Brusselse gemeenten en op alle cruciale plaatsen in de stad aanwezig te zijn, is Lime de enige speler die zijn diensten ter beschikking stelt van alle Brusselaars. Sinds het begin hebben we er alles aan gedaan om een continue en veilige service te garanderen”, zegt Benjamin Barnathan, general manager Lime Belgium.

Lime stelt wel dat 3 op de 4 gebruikers aangeeft dat ze zich geremd voelen door de onveiligheid van het verkeer in de hoofdstad. Lime pleit daarom voor een infrastructuur die aangepast is aan de noden van zachte mobiliteitsoplossingen. Onlangs werd samen met Vias en het Brusselse Gewest het project #SaferCities opgestart. De bedoeling van dit project is om de plaatsen in kaart te brengen waar de infrastructuur in Brussel nog tekortschiet.

bron: Belga