Wereldwijde schuldenberg op nieuw record van 250.000 miljard dollar

De wereldwijde schuldenberg blijft maar aandikken. Tijdens de eerste helft van 2019 steeg die tot een nieuw record van 250.000 miljard dollar, zo berekende het Amerikaanse Institute of International Finance (IFF). Het nieuwe recordbedrag komt overeen met 240 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) of het totaal aan geproduceerde goederen en diensten in de wereld. Vooral in de Verenigde Staten en in China staat de geldkraan wagenwijd open: beide landen zijn goed voor 60 procent van de nieuwe schuldenaangroei, klinkt het.

Het IFF waarschuwt ook dat de schuldenberg sneller groeit dan de mondiale economie. Door de lage rente wordt lenen verleidelijker. In de industrielanden zijn het vooral de overheden die verantwoordelijk zijn voor de toename, terwijl dat in de ontwikkelingslanden de bedrijven zijn. In veel gevallen echter gaat het om staatsbedrijven.

Het rapport van het IFF wijst op de kwetsbaarheid van landen zoals Turkije, Mexico of Chili, die veel schulden hebben opgebouwd in een buitenlandse munt. Aan de andere kant dreigen landen met veel schulden maar ook veel blootstelling aan klimaatrisico’s -zoals Japan, Singapore en de VS- in de toekomst moeite te zullen hebben om geld te vinden voor de strijd tegen klimaatopwarming.

bron: Belga